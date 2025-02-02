Вестник Кавказа

Врачи запретили Хидаяту Гейдарову участвовать в ЧЕ по дзюдо в Подгорице

Хидаят Гейдаров
© Фото: НОК Азербайджана
Уже завтра в черногорской Подгорице стартует чемпионат Европы по дзюдо, но вот его явный фаворит, чемпион Олимпийских игр, мира и Европы азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров в нем участвовать не будет.

Азербайджанские медики буквально за день до старта чемпионата Европы по дзюдо в черногорской Подгорице внесли свои коррективы в составе национальной сборной страны, сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Эскулапы рекомендовали, а фактически запретили явному фавориту предстоящего чемпионата титулованному азербайджанскому дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, выступающему в весе 73 кг, участвовать в чемпионате по состоянию здоровья. Впрочем, спортсмен уже вылетел в Черногорию и будет смотреть схватки на татами со стороны, поддерживая коллег по команде, передает Sputnik Азербайджан.

Титулованного спортсмена в его весовой категории заменит Рашид Мамедалиев, также от Азербайджана в весовой категории 100 кг выступит олимпийский чемпион Зелим Коцоев.

Хидаят Гейдаров после триумфальной победы на олимпиаде-2024 в Париже уже 8 месяцев не участвовал ни в одном международном турнире, а такой перерыв не идет на пользу ни одному спортсмену – потом значительно труднее вернуть прежнюю спортивную форму.

В составе сборной Азербайджана на континентальном первенстве в весовой категории 60 кг выступят Балабей Агаев и Туран Байрамов, в 66 кг - Яшар Наджафов, в 73 кг - Рашид Мамедалиев, в 81 кг - Зелим Цкаев, в 90 кг - Мурад Фатиев и Эльджан Гаджиев, замкнет группу "тяжеловесов" в 100 кг олимпийский чемпион Зелим Коцоев.

Женскую сборную страны представят Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (52 кг) и Ачелия Топрак (57 кг).

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