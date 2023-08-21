РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Возвращение в Физули: в город вернулись 68 бывших вынужденных переселенцев

Возвращение в Физули: в город вернулись 68 бывших вынужденных переселенцев
Еще одна группа людей, ранее имевших статус вынужденных переселенцев, добралась сегодня вечером до города Физули, восстановленного после освобождения от оккупации.

Почти 70 бывших вынужденных переселенцев, выехавших сегодня рано утром из Баку, прибыли в Физули.

В общей сложности в город вернулись 24 семьи – это 68 человек. Для всех них Физули стал постоянным местом жительства.

Уже сегодня эти жители города получили ключи от домов, где они будут теперь жить. Дома были построены в рамках реконструкции, осуществленной после деоккупации.

Теперь в Физули живут 47 семей – это 158 человек.

Первые жители вернулись в Физули

Первые жители вернулись в Физули

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
625 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version