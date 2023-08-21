Опубликовано: 18:39, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Еще одна группа людей, ранее имевших статус вынужденных переселенцев, добралась сегодня вечером до города Физули, восстановленного после освобождения от оккупации.

Почти 70 бывших вынужденных переселенцев, выехавших сегодня рано утром из Баку, прибыли в Физули.

В общей сложности в город вернулись 24 семьи – это 68 человек. Для всех них Физули стал постоянным местом жительства.

Уже сегодня эти жители города получили ключи от домов, где они будут теперь жить. Дома были построены в рамках реконструкции, осуществленной после деоккупации.

Теперь в Физули живут 47 семей – это 158 человек.