Физули принимает вторую волну возвращающихся жителей

Опубликовано: 8:01, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Физули сегодня переезжает еще 68 человек местного населения, чьи семьи 30 лет назад были изгнаны из города армянскими оккупантами.

Сегодня в Физули, реконструированный после победы Азербайджана в Карабахской войне, отправилась вторая группа местных жителей, которых 30 лет назад изгнали из родных домов оккупационные войска Армении.

Речь идет о 24 семьях, в которых состоят 68 человек. До сего дня они жили в Гарадагском районе Баку, в специально построенном для вынужденных переселенцев жилом комплексе. С сегодняшнего дня население Физули составляет 158 человек.

Уезжая в Карабах, физулинцы поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за многолетнюю поддержку государства. Кроме того, они высказали слова благодарности в адрес ВС Азербайджана, благодаря доблести и героизму которых Физули, как и другие города Карабаха и Восточного Зангезура, был освобожден осенью 2020 года.

Как уточняют азербайджанские СМИ, дома в возрожденном Физули распределялись среди возвращающихся домохозяйств жеребьевкой, в соответствии с государственными правилами получения жилья пострадавшими от оккупации. На данный момент 51 семья физулинцев получила 2-комнатные квартиры, 76 семей – 3-комнатные, и еще 17 семей – 4-комнатные.

Из Баку в Физули семьи провожали чиновники Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сотрудники спецпредставительства президента в Карабахском экономическом районе и руководства Физулинского района.