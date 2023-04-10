Возможному отцеубийце грозит пожизненная тюрьма в Тбилиси

Опубликовано: 22:39, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Подозреваемый в убийстве собственного отца в Тбилиси может лишиться свободы пожизненно. Зарезавшему родителя мужчине уже предъявлено обвинение.

Житель Тбилиси, подозреваемый в убийстве отца, может сесть в тюрьму на всю жизнь, сообщает прокуратура Грузии.

Как установило следствие, преступление было совершено в субботу 8 апреля в поселке Поничала в грузинской столице. Сын много раз ударил ножом своего отца, причем ранения были нанесены в разные части тела.

Пострадавший мужчина умер на месте событий, а подозреваемый сбежал, но в тот же день был задержан.

Сейчас сыну предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, так как его жертвой стал член семьи. Санкция по этой статье - тюремное заключение на срок от 16 до 20 лет - или бессрочное, то есть пожизненное.

Суд выбрал для обвиняемого в качестве меры пресечения лишение свободы. Идет следствие.