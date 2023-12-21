Восток Турции потрясло новое землетрясение

В турецкой провинции Малатья сегодня произошло новое землетрясение магнитудой 4,4, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Сегодня днем жители турецкой провинции Малатья на востоке Турции ощущали на себе новые подземные толчки - магнитуда землетрясения составляла 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.

Наиболее сильные подземные толчки были зарегистрированы сегодня в районе Пютюрге в 16:19 по местному времени (совпадает с мск).

Известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 км, однако каких-либо разрушений оно не вызвало, отметили в AFAD.