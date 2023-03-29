Землетрясение произошло на юго-востоке Турции

Одну из юго-восточных провинций Турции тряхнуло почти на 4. Информации о возможных пострадавших, а также о материальном ущербе, нет.

Провинция Кахраманмараш оказалась под ударом стихии: сегодня вечером там случилось землетрясение, рассказали в AFAD – турецком ведомстве по ЧС.

Магнитуда подземных толчков достигла 3,9. Они произошли в районе Эльбистан в 18:58 по турецкому времени, которое совпадает с мск.

Глубина залегания очага составила почти 7 км.

Напомним, именно в Кахраманмараше произошли страшные февральские землетрясения, с магнитудой, близкой к 8. Тогда только в Турции число жертв этих подземных толчков и последовавших за ними афтершоков стали более 55 тыс человек.