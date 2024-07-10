Вопросы развития сотрудничества обсудили Ереван и Пекин

Глава МИД Армении завершает свой визит в Китай. В рамках поездки Арарат Мирзоян провел встречу с местным коллегой, обсудив с ним вопросы дальнейшего взаимодействия двух стран.

В посольстве Армении в Пекине прошла встреча с главой МИД республики Араратом Мирзояном, на которой были подведены итоги его визита в Китай. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РА.

В ведомстве отметили, что в ходе поездки были продуктивные дискуссии и договоренности, открывающие новые важные перспективы для углубления партнерства между Ереваном и Пекином.

Накануне Арарат Мирзоян пообщался с китайским коллегой Ван И. Центральной темой встречи стали вопросы двусторонних отношений.

"Собеседники с удовлетворением отметили значительные результаты, достигнутые благодаря развивающемуся сотрудничеству в различных сферах. Арарат Мирзоян и Ван И подчеркнули наличие политической воли для формирования совместными усилиями более широкой и всеобъемлющей повестки дня, включая построение стратегического партнерства, охватывающего политический диалог на высоком уровне, экономику, инфраструктурные проекты и гуманитарное сотрудничество"

– МИД РА

Кроме того, министры поговорили о ряде международных и региональных вопросов. В частности, стороны отметили значительный потенциал Южного Кавказа в качестве моста между Азией и Европой.

Помимо этого, Мирзоян и Ван И затронули тему сотрудничества Армении и ШОС. Они выразили обоюдное удовлетворение установившимся активным диалогом и уже зафиксированными в статусе страны-партнера результатами.