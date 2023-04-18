Волонтеры помогут пропавшим детям в Дагестане

Опубликовано: 15:03, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При участии МЧС Дагестана в республике создается подразделение центра помощи пропавшим детям. Его волонтеры вместе со спасателями будут проводить тренировки и мероприятия по профилактике.

В Дагестане появилось собственное отделение российского центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, рассказали в МЧС по республике.

Соответствующее соглашение было подписано главой отделения Русланом Магомедовым и спасателями.

Представители отделения сформируют отряд, в поисковых и спасательных работах будут участвовать волонтеры.

Вместе со спасателями будут организованы учения и мероприятия по профилактике ЧП.