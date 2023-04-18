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Волонтеры помогут пропавшим детям в Дагестане

Волонтеры помогут пропавшим детям в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
При участии МЧС Дагестана в республике создается подразделение центра помощи пропавшим детям. Его волонтеры вместе со спасателями будут проводить тренировки и мероприятия по профилактике.

В Дагестане появилось собственное отделение российского центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, рассказали в МЧС по республике.

Соответствующее соглашение было подписано главой отделения Русланом Магомедовым и спасателями.

Представители отделения сформируют отряд, в поисковых и спасательных работах будут участвовать волонтеры.

Вместе со спасателями будут организованы учения и мероприятия по профилактике ЧП.

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