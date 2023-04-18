В Махачкале открылся первый в Дагестане центр вратарского искусства

В Махачкале сегодня заработал первый в Дагестане центр вратарского искусства имени Льва Яшина, сообщает пресс-служба главы региона.
В торжественной церемонии открытия принял участие глава Дагестана Сергей Меликов, который отметил, что эта школа - первая в регионе, и вместе с ней дагестанская молодежь получила возможность обучаться тонкостям вратарского искусства, передает ТАСС.
Воспитанников новой футбольной школы будут тренировать именитые спортсмены, а знаменитые вратари будут проводить мастер-классы для подрастающих вратарей.
Напомним, Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". Он включен в список величайших футболистов XX века и признан лучшим вратарем в истории.