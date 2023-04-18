В Махачкале открылся первый в Дагестане центр вратарского искусства

Опубликовано: 12:59, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Дагестана сегодня торжественно открылся первый в республике центр вратарского искусства, в котором будут готовить молодую смену знаменитые спортсмены.

В Махачкале сегодня заработал первый в Дагестане центр вратарского искусства имени Льва Яшина, сообщает пресс-служба главы региона.

В торжественной церемонии открытия принял участие глава Дагестана Сергей Меликов, который отметил, что эта школа - первая в регионе, и вместе с ней дагестанская молодежь получила возможность обучаться тонкостям вратарского искусства, передает ТАСС.

Воспитанников новой футбольной школы будут тренировать именитые спортсмены, а знаменитые вратари будут проводить мастер-классы для подрастающих вратарей.

Напомним, Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". Он включен в список величайших футболистов XX века и признан лучшим вратарем в истории.