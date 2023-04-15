ФК "Динамо" из Махачкалы стал обладателем уникального достижения

Опубликовано: 21:57, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Махачкалинское "Динамо" признано командой, которой сложнее всего забить в гол, в футбольной Первой лиге. Клуб не пропустил 18 голов в 26 матчах российского турнира.

Футбольный клуб "Динамо" (Махачкала) на сегодняшний день лидирует среди команд Первой лиги по количеству отбитых голевых попыток. В связи с этим дагестанцы признаны командой, которой сложнее всего забить гол, на этом турнире.

Подопечные Горана Алексича больше других оставили свои ворота нетронутыми в рамках действующего футбольного первенства.

Команда из Дагестана 13 раз не позволяла соперникам забить ей ни одного гола за матч, и это лучший показатель среди команд Лиги.