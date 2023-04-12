ФК "Ессентуки" снят с розыгрыша Второй лиги после сокрушительного поражения со счетом 0:15

Опубликовано: 16:44, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбольный клуб "Ессентуки" снят с розыгрыша первенства Второй лиги ФНЛ. Такое решение принял РФС. В последнем туре команда из Ставропольского края потерпела разгромное поражение со счетом 0:15.

"Ессентуки" сняты с розыгрыша первенства Второй лиги ФНЛ. Об этом сказано на страницах в соцсетях ФК "Спартак-Нальчик", который должен был провести с ними встречу через несколько дней.

В заявлении сказано, что РФС лишил "Ессентуки" лицензии на текущий сезон, поэтому запланированная на 14 апреля встреча проводиться не будет.

Напомним, по итогам 23 туров "Ессентуки" с 5 очками замыкали турнирную таблицу Группы 1. В минувшем туре команда из Ставрополья потерпела разгромное поражение от "Форте" (0:15).



Ранее сообщалось, что "Ессентуки" подозреваются в том, что используют подставных игроков. На фоне расследования ФНЛ в матче с "Форте" в заявке команды находилось всего 12 человек.