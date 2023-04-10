Звезда мирового футбола может стать депутатом в Турции 

Опубликовано: 1:27, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бывший игрок сборной Германии по футболу Месут Озил может стать депутатом в Турции. По данным местных СМИ, немец турецкого происхождения будет членом правящей партии.

Звезда мирового футбола Месут Озил, завершивший не так давно профессиональную карьеру, может стать депутатом парламента Турции. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительной информации, 34-летний немец турецкого происхождения станет кандидатом в депутаты от правящей Партии справедливости и развития.

Напомним, Месут Озил "повесил бутсы на гвоздь" в марте этого года. В составе сборной Германии полузащитник стал победителем чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. На его счету также "бронзы" мундиаля 2010 года и Евро-2012. На родине защищал цвета двух клубов – "Шальке" и "Вердера". Также в течение карьеры выступал за мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир" (оба – Турция).