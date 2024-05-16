Володин принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана

Спикер Госдумы принял участие в церемонии прощания с Эбрахимом Раиси. Он передал Тегерану послание Владимира Путина. В нем сказано, что Иран преодолеет все испытания.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин принял участие в церемонии прощания с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Он возглавил российскую делегацию на траурных мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, Володин передал Ирану послание российского лидера Владимира Путина. В нем говорится, что Россия скорбит вместе с Ираном.

В письме также сказано, что светлая память о Раиси будет сохранена. Путин выразил уверенность в том, что Иран преодолеет все испытания и продолжит движения по пути укрепления суверенитета.

Гибель президента Ирана

Напомним, 19 мая вертолет с Эбрахимом Раиси, главой МИД ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном, а также другими официальными лицами рухнул в горной местности в провинции Восточной Азербайджан.

Информация о гибели главы государства была подтверждена на следующий день вице-президентом этой страны. В стране объявлен пятидневный траур.