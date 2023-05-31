Опубликовано: 17:46, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вячеслав Володин представит Россию на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана. Сама церемония должна состояться 3 июня.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отправится в Турцию, где представит Россию на инаугурации президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее советник главы Турецкой Республики Мехмет Учум сообщил о возможном проведении инаугурации Эрдогана 3 июня.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в обозримом будущем Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут двустороннюю встречу.

Стоит добавить, что турецкие СМИ распространили информацию о том, что президент России планирует в июле совершить визит в Анкару.