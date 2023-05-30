Стала известна предварительная дата инаугурации президента Турции

Опубликовано: 9:37, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти уже в эту пятницу, 2 июня – все зависит от того, когда будут озвучены окончательные итоги второго тура президентских выборов в стране.

Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре президентских выборов, может пройти или 2, или 6 июня, после чего будет объявлен состав нового кабинета министров, пишет турецкая газета Milliyet.

Что касается окончательных итогов президентских и парламентских выборов, то они могут быть объявлены Высшей избирательной комиссией уже сегодня. Депутаты 28-го созыва принесут присягу в пятницу, 2 июня, после чего начнется пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции (парламента), передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом кабинете министров Эрдогана свои посты могут сохранить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава МВД республики Сулейман Сойлу и министр национальной обороны Хулуси Акар.