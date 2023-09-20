Володин: Азербайджан действует на своей территории

Опубликовано: 18:34, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карабах является частью Азербайджана, что не раз подтверждалось, в том числе, и армянским руководством. Ситуация в регионе - внутреннее дело Азербайджана, заметил Володин.

Чтобы правильно оценить события в Ханкенди, важно учесть принятые ранее решения, заметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в октябре прошлого года в Праге на саммите под эгидой ЕС Баку и Ереван подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года.

«Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Карабах входил в состав Азербайджанской ССР. Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Карабах - территория Азербайджана»

– Володин

Еще раз Пашинян подтвердил, что Карабах является частью Азербайджана в мае этого года в Брюсселе. Тогда территории РА и АР были обозначены с точностью до квадратного километра, уточнил спикер ГД на своей странице в соцсети.

«Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана»

– Володин

Он добавил, что российские миротворцы делают все необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи жителям Карабахского экономического района Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.