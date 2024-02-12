Вестник Кавказа
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Вольник из Азербайджана вышел в финал ЧЕ в Бухаресте

Вольник из Азербайджана вышел в финал ЧЕ в Бухаресте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выступление на чемпионате Европы в столице Румынии сегодня стало успешным для бойца вольного стиля из Азербайджана – в схватке с венгром Владиславом Байцаевым Магомедхан Магомедов победил его со счетом 7:2 и вышел в финал соревнований.

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов сегодня стал финалистом чемпионата Европы, проходящего в столице Румынии Бухаресте.

Выступающий в весовой категории 97 кг Магомелов в полуфинале одержал убедительную победу над венгерским борцом Владиславом Байцаевым - 7:2, передает Trend.

Уже завтра, 17 февраля, Магомедхан Магомедов поборется за звание дважды чемпиона Европы.

Два других члена мужской сборной Азербайджана, Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рахимзаде (65 кг), в полуфинале оказались слабее соперников, и теперь будут участвовать в поединках за бронзу.

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