Азербайджанские вольники поборются за медали ЧЕ

В Бухаресте продолжается чемпионате Европы по борьбе. Азербайджанские вольники продолжат бои за медали. Сейчас в копилке сборной два пять золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

Азербайджанские вольники продолжат борьбу за медали на продолжающемся в Бухаресте чемпионате Европы.

Сегодня на ковер выйдут представители разных весовых категорий – Ислам Базарганов – Арьян Тютрин, Али Рагимзаде, Кянан Хейбатов,Орхан Абасов, Магомедхан Магомедов.

У девушек честь сборной будут отстаивать Элис Манолова и Биргюль Солтанова. Им предстоит борьба за бронзовые медали.

Отметим, что сейчас в копилке сборной Азербайджана пять медалей высшей пробы, два серебра и бронза.