Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Азербайджанские вольники поборются за медали ЧЕ

Азербайджанские вольники поборются за медали ЧЕ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Бухаресте продолжается чемпионате Европы по борьбе. Азербайджанские вольники продолжат бои за медали. Сейчас в копилке сборной два пять золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

Азербайджанские вольники продолжат борьбу за медали на продолжающемся в Бухаресте чемпионате Европы.

Сегодня на ковер выйдут представители разных весовых категорий –  Ислам Базарганов – Арьян Тютрин, Али Рагимзаде, Кянан Хейбатов,Орхан Абасов, Магомедхан Магомедов.

У девушек честь сборной будут отстаивать Элис Манолова и Биргюль Солтанова. Им предстоит борьба за бронзовые медали.

Отметим, что сейчас в копилке сборной Азербайджана пять медалей высшей пробы, два серебра и бронза.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

"Карабах" уверенно обыграл "Брагу" в первом раунде плей-офф Лиги Европы

Руководство "Динамо" объяснило уход Курбана Бердыева

Позиции России в рейтинге ФИФА не изменились

В Баку стартовали чемпионат и первенство по прыжкам на батуте

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы