Волгу снова спасают от нефтяного пятна

Опубликовано: 15:24, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на все усилия экологов, в акватории Волги в районе Астрахани периодически появляются маслянистые пятна, порой они достигают катастрофических размеров: сегодня спасатели нашли еще одно пятно площадью 300 кв м.

Астраханские спасатели сегодня во время мониторинга акватории Волги обнаружили на реке очередное масляное пятно, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня поступило сообщение о загрязнении акватории по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Адмиралтейская, 53 А, река Волга. На поверхности водоема обнаружено маслянистое пятно на площади ориентировочно 300 кв м"

- МЧС Астраханской области

К месту находки немедленно отправились специалисты Росприроднадзора, а экологи совместно со спасателями организовали ликвидацию загрязнения, в которой задействовали специалистов Морской спасательной службы и Центра аварийно-спасательных и экологических операций "Экоспас", передает "Интерфакс".

К сожалению, случаи загрязнения акватории Волги в районе Астрахани случаются довольно часто: в июле специалисты Росприроднадзора обнаружили в районе города огромное нефтяное пятно, площадь которого превышала 60 тыс квадратных метров, оно могло попасть в Каспийское море.