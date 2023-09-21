Власти Ставрополья заинтересовались причинами загрязнения реки Кубань

Опубликовано: 11:55, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае выясняют причины загрязнения реки Кубань. В последнее время вода в ней стала пенной и мутной

Специалисты выясняют причины загрязнения реки Кубань, расположенной возле Невинномысска. Об этом сказано в Telegram-канале главы Ставропольского края.

"Вода в реке Кубань стала пенной и мутной. Загрязнение видно невооруженным взглядом. Из этой реки идет забор для снабжения Невинномысска. Сейчас для обработки воды очистным сооружениям требуется больше времени. Поэтому водозабор снижен на 30%"

– Владимир Владимиров

Он подчеркнул, что в связи с выявлением загрязнения реки в надзорные и правоохранительные органы были направлены обращения.

"Отрабатываем версии, проверяем организации в нашем крае и выше по течению. Ставропольское Минприроды работает вместе с управлением Росприроднадзора, поскольку Кубань является объектом федерального экологического контроля"

– глава Ставрополья