Военный потерялся в метель в Армении

ЧП произошло сегодня вечером с одним из военнослужащих ВС Армении. Детали инцидента озвучили в Минобороны РА.
Армянский солдат, возвращавшийся в место постоянной дислокации, не выходит на связь, заявили в МО Армении.
В сообщении уточняется, что военный возвращался с позиции. Связь с ним потеряна.
В местности, где произошло ЧП, сейчас бушует метель. Видимость затруднена также из-за тумана.
В ведомстве подчеркнули, что идет поисковая операция. Делается все необходимое для спасения мужчины.
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