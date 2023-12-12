Вестник Кавказа

Военный потерялся в метель в Армении

Военный потерялся в метель в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло сегодня вечером с одним из военнослужащих ВС Армении. Детали инцидента озвучили в Минобороны РА.

Армянский солдат, возвращавшийся в место постоянной дислокации, не выходит на связь, заявили в МО Армении.

В сообщении уточняется, что военный возвращался с позиции. Связь с ним потеряна.

В местности, где произошло ЧП, сейчас бушует метель. Видимость затруднена также из-за тумана.

В ведомстве подчеркнули, что идет поисковая операция. Делается все необходимое для спасения мужчины.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1410 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы