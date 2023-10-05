Военные США сбили турецкий беспилотник над Сирией

Опубликовано: 23:32, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Турецкая аэрокосмическая компания

Американский истребитель уничтожил турецкий БПЛА над Сирией этим утром. После состоялись переговоры глав оборонных ведомств двух стран.

В небе над Сирией сегодня был сбит турецкий беспилотник, удар по нему нанес союзник Турции по НАТО - США.

В Пентагоне объяснили, что утром в четверг турецкий БПЛА наносил удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке в опасной близости от военнослужащих США, беспилотник был замечен в 07.30 утра, а затем незадолго до полудня.

"Американское командование сочло беспилотник, который теперь находился на расстоянии менее полукилометра от сил США, потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40 по местному времени"

– пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер

Пострадавших в результате инцидента нет, главы оборонных ведомств США и Турции провели переговоры и условились продолжить сотрудничество.

"Турция - один из наших самых сильнейших и ценнейших союзников по НАТО, это партнерство продолжится. Вызывает сожаление то, что этот инцидент произошел"

– Райдер

По данным издания The Washington Post, американская сторона знала, что наносит удар именно по турецкому беспилотнику.