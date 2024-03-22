Водовоз столкнулся с самолетом в Домодедово

Столкновение с водовозом вывело из строя самолет одной из крупнейших мировых авиакомпаний. Борт получил серьезные повреждения, в ближайшее время он не будет летать.

В аэропорту Домодедово произошло столкновение водовоза и самолета авиакомпании Emirates. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Воздушное судно должно было отправиться из Москвы в Дубай, но после инцидента его отстранили от полетов.

В результате столкновения никто не пострадал. Пассажиров посадят на другой авиалайнер, который доставит их в ОАЭ.

Согласно предварительным данным, водовоз столкнулся с самолетом из-за того, что его водителю стало плохо. У мужчины случился инсульт, его экстренно отвезли в больницу.