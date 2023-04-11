Водородный рынок Европы может принести немалые выгоды Азербайджану

Опубликовано: 23:05, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан обладает уникальным сочетанием предпосылок для развития водородного сектора, что позволяет ему эффективно и рентабельно транспортировать экологичное топливо в Европу.

У Азербайджана большие и экономически выгодные для страны перспективы для транспортировки в страны ЕС водорода, который может производиться на промышленных предприятиях страны, рассказал управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Владимир Рогов.

"В стране имеется уникальное сочетание всех составляющих, необходимых для развития водородного сектора. Есть природные ресурсы, есть инфраструктура и есть потребитель, и все это - в компактном регионе", отметил Рогов, подчеркнув: такой потенциал возобновляемых энергетических ресурсов позволяет Азербайджану обеспечить важное конкурентное преимущество, а это низкая себестоимость производства "зеленого" водорода, которое требует значительного количества электроэнергии для электролиза воды.

В числе таких источников электроэнергии специалист назвал потенциал солнечной генерации, который, по оценкам Global Solar Atlas, сравним с югом Италии и почти в 1,5 раза превосходит Германию. Огромен и потенциал ветряной элнетроэнергетики – только на Абшеронском полуострове он сравним с шельфовыми районами Северного моря.

Что касается выручки от проданного газа, она может составить от $230 млн до $500 млн даже с учетом того, что цены на водород в Европе ожидаются в районе $5,8 за килограмм, это почти двукратное сокращение c текущих $11 за килограмм.

Поставки "зеленого" водорода будут выгодными стране еще и потому, что инфраструктура для этого уже есть – это сеть газопроводов в Европу, которая значительно эффективнее транспортировки сжиженного водорода из-за рубежа.

Так, при объеме прокачки по ТАР в 11 млрд кубометров в год потенциал транспортировки водорода из Азербайджана составляет 40-85 тыс т в год, а это лишь 2-4% от прогнозируемого в 2030 году спроса на водород только в Италии, который составит 2,3 млн т, добавил эксперт.