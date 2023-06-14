Водохранилище может появиться на Иртыше в Казахстане

Опубликовано: 22:33, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Павлодарской области хотят возвести водохранилище на Иртыше. Реализация проекта может начаться не раньше, чем через четыре года.

На реке Иртыш в Павлодарской области Казахстана могут создать водохранилище. Предложение выдвинул глава региона.

"Я предлагаю изучить возможность строительства водохранилища на территории области. Для этого мы должны найти место для него, проконсультировавшись с гидрогеологами и гидротехниками"

– Асаин Байханов

После того как будет готово технико-экономическое обоснование проекта, идея будет представлена правительству. Это произойдет через 3-4 года.

Водохранилище, заметил глава региона, важно для развития области и для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.

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