Вода вернулась в округ Ставропольского края

На Ставрополье восстановили водоснабжение 5,5 тыс абонентов. Вода отсутствовала в станице Рождественской, поселке Рыздвяном, хуторе Спорном и селе Московском.

Коммунальная авария в Изобильненском округе Ставропольского края была ликвидирована в короткие сроки.

"Во всех населенных пунктах водоснабжение восстановили в полном объеме"

– пресс-службе ГУП "Ставрополькрайводоканал"

Авария произошла в результате разрушения трубопроводной системы, что вызвало значительные перебои в водоснабжении. Станица Рождественская, поселок Рыздвяной, хутор Спорный и село Московское пострадали больше всего. В результате отключения более 5 566 абонентов столкнулись с проблемами, связанными с отсутствием питьевой воды. Это также затронуло 10 социальных объектов, включая школы и медицинские учреждения.

Специалисты, работающие над восстановлением водоснабжения, сразу же приступили к выяснению причин аварии и разработке плана действий. В первом этапе обследования трубопровода были выявлены повреждения, которые требовали срочного ремонта. Команды квалифицированных специалистов были разбиты на группы, каждая из которых отвечала за определенный участок работ.

Важным аспектом восстановительных работ стало применение современного оборудования и техники, что не только ускорило процесс ремонта, но и снизило вероятность повторных аварий в будущем.