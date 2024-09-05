Вестник Кавказа

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Вода вернулась в округ Ставропольского края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье восстановили водоснабжение 5,5 тыс абонентов. Вода отсутствовала в станице Рождественской, поселке Рыздвяном, хуторе Спорном и селе Московском.

Коммунальная авария в Изобильненском округе Ставропольского края была ликвидирована в короткие сроки.

"Во всех населенных пунктах водоснабжение восстановили в полном объеме"

– пресс-службе ГУП "Ставрополькрайводоканал"

Авария произошла в результате разрушения трубопроводной системы, что вызвало значительные перебои в водоснабжении. Станица Рождественская, поселок Рыздвяной, хутор Спорный и село Московское пострадали больше всего. В результате отключения более 5 566 абонентов столкнулись с проблемами, связанными с отсутствием питьевой воды. Это также затронуло 10 социальных объектов, включая школы и медицинские учреждения.

Специалисты, работающие над восстановлением водоснабжения, сразу же приступили к выяснению причин аварии и разработке плана действий. В первом этапе обследования трубопровода были выявлены повреждения, которые требовали срочного ремонта. Команды квалифицированных специалистов были разбиты на группы, каждая из которых отвечала за определенный участок работ.

Важным аспектом восстановительных работ стало применение современного оборудования и техники, что не только ускорило процесс ремонта, но и снизило вероятность повторных аварий в будущем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставропольские аграрии начали уборку моркови

Ставропольские аграрии начали уборку моркови

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье

Организатора лаборатории по производству наркотиков арестовали на Ставрополье

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Подрядчик украл деньги Буденновска на благоустройство

Работники завода сдали его имущество на металлолом на Ставрополье

Работники завода сдали его имущество на металлолом на Ставрополье

Садоводы Ставрополья получили поддержку от государства

Садоводы Ставрополья получили поддержку от государства

Ставропольские электроподстанции проводят замену оборудования

Ставропольские электроподстанции проводят замену оборудования

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Аграрии Ставрополья начали сев озимого рапса

Аграрии Ставрополья начали сев озимого рапса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы