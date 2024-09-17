Вестник Кавказа

Вода вернулась в Минераловодский округ Ставрополья

Вода вернулась в Минераловодский округ Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае восстановили водоснабжение 1,8 тыс абонентов после аварии. К настоящему моменту работы завершены.

Коммунальная авария, произошедшая в Минераловодском округе на Ставрополье, устранена, информирует местные власти.

«Аварийно-восстановительные работы завершены. На данный момент водоснабжение семи населенных пунктов Минераловодского округа восстановлено в полном объеме»

– пресс-службе ГУП «Ставрополькрайводоканал»

Работа по устранению аварии началась с мобилизации команды специалистов, обладающих необходимыми навыками и опытом для выполнения сложных работ по восстановлению водопроводной системы.

После успешного устранения аварии и проведения необходимых ремонтных работ водоснабжение в Минераловодском округе было полностью восстановлено.

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