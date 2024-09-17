Вода вернулась в Минераловодский округ Ставрополья

В Ставропольском крае восстановили водоснабжение 1,8 тыс абонентов после аварии. К настоящему моменту работы завершены.
Коммунальная авария, произошедшая в Минераловодском округе на Ставрополье, устранена, информирует местные власти.
«Аварийно-восстановительные работы завершены. На данный момент водоснабжение семи населенных пунктов Минераловодского округа восстановлено в полном объеме»
– пресс-службе ГУП «Ставрополькрайводоканал»
Работа по устранению аварии началась с мобилизации команды специалистов, обладающих необходимыми навыками и опытом для выполнения сложных работ по восстановлению водопроводной системы.
После успешного устранения аварии и проведения необходимых ремонтных работ водоснабжение в Минераловодском округе было полностью восстановлено.