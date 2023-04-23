Опубликовано: 13:28, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю, соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев. В ТК РК норма появится с начала июля.

Жители Казахстана будут работать четыре дня в неделю, соответствующий указ подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, говорится на портале Учет.kz.

Как сообщает сайт, в Трудовой кодекс Казахстана норму введут с 1 июля. Новый формат рабочей недели затронет отдельные производства, который при необходимости может чередоваться с пяти- и шестидневной рабочей неделей.

Там же заявили, что воскресенье останется выходным днем при любом графике. При этом дополнительные выходные дни будут рассматриваться коллективным договором или согласно правилам трудового распорядка.

Сами разработчики подчеркивают, новый формат, соответствующий мировым стандартам, уже стоит на службе среди офисных сотрудников. Они считают, что возможно применение следующего режима: одна неделя с пятидневкой, вторая неделя с четырехдневным графиком.