Власти Узбекистана решили не отменять авиарейсы в Израиль

Опубликовано: 9:10, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Uzbekistan Airports

Власти Узбекистана все же решили не отменять авиарейсы в израильский Тель-Авив крупнейшей в стране авиакомпании Uzbekistan Airways.

Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, после заявления о временной приостановке регулярных авиарейсов в столицу Израиля пересмотрела свое решение после его корректировки властями страны.

Сначала в пресс-службе узбекского посольства в Тель-Авиве объявили о приостановке полетов компании, которые выполнялись трижды в неделю, с сегодняшнего дня, 12 октября в соответствии с требованиями безопасности. Однако власти Узбекистана спустя несколько часов после заявления скорректировали это решение, и дипломаты резко изменили свое мнение, отметив, что полеты будут продолжены, сообщает Podrobno.uz.

Что изменилось в требованиях к безопасности пассажиров, неизвестно, однако Uzbekistan Airways продолжит выполнение рейсов, что касается информации о дальнейших полетах, то она будет опубликована дополнительно, – добавили в посольстве.