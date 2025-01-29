Власти Северной Осетии закрыли выдачу земель возле курорта "Мамисон"

Получить земельный участок рядом со строящимся в Северной Осетии курортом "Мамисон" и построить на нем любое сооружение теперь невозможно – это связано с созданием здесь особой экономической зоны.

Правительство Северной Осетии накануне на своем очередном заседании запретило местным властям выдачу земельных участков и разрешений на строительство рядом с курортом "Мамисон".

"Рекомендуется администрации района на территории особой экономической зоны "Мамисон" и прилегающих территорий, в том числе селениях Верхний и Нижний Зарамаг, Тиб, Лисри, Згил, Камсхо временно приостановить предоставление земельных участков и выдачу разрешения на строительство"

- министр госимущества и земельных отношений республики Руслан Тедеев

Такое решение принято в связи с созданием в регионе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон", пояснили в правительстве, передает ТАСС.

Напомним, всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон", который откроется уже в текущем месяце, станет визитной карточкой горнолыжного отдыха Северной Осетии – сейчас специалисты готовят на нем к эксплуатации канатные дороги. Ожидается, что курорт будет не только спортивным объектом, но и местом для отдыха и творчества. На объекте уже готовы места для размещения отдыхающих – это модульные дома и коттеджи, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.