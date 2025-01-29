Курорт "Мамисон" обеспечили медицинским пунктом

Власти Северной Осетии решили вопрос с оказанием медицинских услуг на горнолыжном курорте "Мамисон". Там будет дежурить бригада скорой помощи и откроется пункт неотложки.
Северная Осетия продолжает подготовку к открытию горнолыжного курорта "Мамисон": решился вопрос с оказанием медицинских услуг отдыхающим, рассказал глава республики Сергей Меняйло.
На "Мамисоне" будет дежурить бригада скорой помощи и работать пункт неотложной помощи. Медицинские услуги будут оказывать врачи из Алагирской центральной районной больницы.
"Наша задача – обеспечить туристам не только комфортный, но и безопасный отдых. Над этим и работаем"
- Сергей Меняйло
Напомним, что ранее глава республики озвучил, когда откроется горнолыжный курорт "Мамисон". Начало работы запланировано в феврале. Основная часть работ уже завершена.