Вестник Кавказа

Курорт "Мамисон" обеспечили медицинским пунктом

Курорт "Мамисон" обеспечили медицинским пунктом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии решили вопрос с оказанием медицинских услуг на горнолыжном курорте "Мамисон". Там будет дежурить бригада скорой помощи и откроется пункт неотложки.

Северная Осетия продолжает подготовку к открытию горнолыжного курорта "Мамисон": решился вопрос с оказанием медицинских услуг отдыхающим, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

На "Мамисоне" будет дежурить бригада скорой помощи и работать пункт неотложной помощи. Медицинские услуги будут оказывать врачи из Алагирской центральной районной больницы.

"Наша задача – обеспечить туристам не только комфортный, но и безопасный отдых. Над этим и работаем"

- Сергей Меняйло

Напомним, что ранее глава республики озвучил, когда откроется горнолыжный курорт "Мамисон". Начало работы запланировано в феврале. Основная часть работ уже завершена.

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