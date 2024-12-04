Власти Севастополя поддержат местных виноградарей

Власти крымского Севастополя приняли решение серьезно подержать производителей винограда, нарастив субсидии отрасли почти на 70% уже в текущем 2025 году.

Севастопольские виноградари в нынешнем 2025 году получат 738 млн рублей господдержки, что почти на 70% больше, чем годом ранее, сообщила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Крыма Наталия Скорюкова.

"В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 млн рублей"

- Наталия Скорюкова

Поддержка затронет и новые локации по выращиванию солнечной ягоды – на закладку 195 га новых виноградников они получат еще 223 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, отметила она, передает РИА Новости.

В общей сложности сейчас общая площадь виноградников в Севастополе составляет 7 тыс га, пять из которых - в плодоносящем возрасте. Всего в нынешнем году планируется собрать 28 тыс т винограда, сообщила глава департамента.