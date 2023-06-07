Власти Кубани озвучили виды на урожай зерновых

Опубликовано: 11:54, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Аграрии Кубани в нынешнем году планируют собрать урожай в 12,4 млн тонн зерновых. Основная задача сейчас – сберечь весь урожай, который основательно подмочили прошедшие в регионе обильные дожди.

В Краснодарском крае в нынешнем году планируют собрать не менее 12,4 млн т зерновых, отметили на краевом совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Площадь озимого поля составляет 1,9 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы. В связи с непогодой нужно обратить особое внимание на готовность зерносушильных пунктов, чтобы сберечь весь урожай. Необходимо сделать все, чтобы обеспечить сбор зерновых на уровне прошлого года – не менее 12,4 млн т. Для этого у нас есть все условия", – отметил губернатор, передает "АиФ-Юг".

Приступить к уборке аграрии планируют в ближайшие две недели, а завершить - в максимально короткие сроки. Заместителю губернатора края Андрею Коробке уже поручено проконтролировать готовность мощностей для хранения зерна – элеваторов, хлебоприемных пунктов и складов.

Сокращение сроков уборки урожая позволит хозяйствам снизить потери, отметил вице-губернатор, добавив, что сейчас в сельскохозяйственных организациях края имеется более 240 сушилок и свыше 2,7 тыс зернопогрузчиков.