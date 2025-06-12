Власти Крыма потратят 6 млрд рублей на благоустройство

На благоустройство Крыма будет потрачено почти 6 млрд рублей, местные власти увеличили финансирование работ. Проекты планируют завершить до конца текущего года.
Руководство Крыма увеличило финансирование, которое будет направлено на работы по благоустройству, до 5,8 млрд рублей, рассказал глава региона Сергей Аксенов.
"Работы по благоустройству придомовых и общественных территорий, ремонт социальных объектов, учреждений образования и других объектов будут сделаны на средства, полученные за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества"
- Сергей Аксенов
На выделенные средства планируется создать ледовый каток в Феодосии, спортивный зал в Симферополе и другие объекты.
Все работы планируется завершить до конца этого года, исключения будут сделаны для особо крупных проектов.