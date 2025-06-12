Вестник Кавказа

Власти Крыма потратят 6 млрд рублей на благоустройство

Власти Крыма потратят 6 млрд рублей на благоустройство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На благоустройство Крыма будет потрачено почти 6 млрд рублей, местные власти увеличили финансирование работ. Проекты планируют завершить до конца текущего года.

Руководство Крыма увеличило финансирование, которое будет направлено на работы по благоустройству, до 5,8 млрд рублей, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

"Работы по благоустройству придомовых и общественных территорий, ремонт социальных объектов, учреждений образования и других объектов будут сделаны на средства, полученные за счет перевыполнения доходной части бюджета и от реализации национализированного имущества"

- Сергей Аксенов

На выделенные средства планируется создать ледовый каток в Феодосии, спортивный зал в Симферополе и другие объекты.

Все работы планируется завершить до конца этого года, исключения будут сделаны для особо крупных проектов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1200 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.