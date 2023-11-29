Власти Крыма анонсировали два новых пеших экомаршрута

В новом сезоне в Крыму заработают два новых пеших экологических туристических маршрута в Симферопольском районе и Алуште.

Крым привлекает туристов красотами своей природы, в связи с этим власти полуострова приняли решение подготовить к летнему сезону два новых экологических маршрута для любителей туристических походов в горах, сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Ольга Славгородская.

Один из них расположится в районе Алушты и пройдет через крымский памятник природы "Гора-отторженец "Парагильмен". Второй пересечет парк имени М.В.Печенкина в Симферопольском районе полуострова, передает "АиФ-Крым".

Все участки новых маршрутов оборудуют с максимальным комфортом для путешественников: от возможных дождей их защитят навесы и беседки, а получше рассмотреть памятники природы позволят видовые площадки и скамейки. Также пеших туристов защитят от клещей, которых летом здесь великое множество – для этого территорию периодически будут обрабатывать репеллентами.

Туристические маршруты, пролегающие через особо охраняемые природные территории, уже полюбились гостям полуострова: на сегодняшний день здесь насчитывается 70 таких экологических троп.