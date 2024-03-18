Вестник Кавказа

Власти Ингушетии поддержат спортсменов и тренеров

Власти Ингушетии поддержат спортсменов и тренеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Ингушетии первым в России приняло решение поддержать финансово заслуженных спортсменов и тренеров республики, предложенное региональным министерством спорта.

Заслуженные спортсмены и спортивные наставники Ингушетии получат финансовую поддержку – такое решение приняло правительство региона по инициативе Минспорта республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ингушетия - это первый и пока единственный регион, где мера социальной поддержки для спортсменов и тренеров с почетным званием "Заслуженный" получила поддержку от администрации главы республики и правительства"

- Минспорта Ингушетии

Такая инициатива была озвучена главой Минспорта республики Русланом Белхороевым на совещании у премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина. Она касается тренеров и спортсменов, которые за свою спортивную деятельность добились высокого звания, ставя новые рекорды советского, а потом и российского спорта, передает "Интерфакс".

Как пояснил министр, такие преференции стонут отличным стимулом не только для самих спортсменов и их наставников, но и отрывной точкой для развития физической культуры и спорта в регионе, призванной приобщить к занятиям спортом его население.

Проанализировав расчеты министра по суммам выплат и категории лиц, которым они будут положены – а это те, кто имеет почетные звания "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер России" и "Заслуженный мастер спорта России", кабмин поддержал предложение и одобрил изменения в проект закона субъекта "О мерах соцподдержки отдельных категорий лиц".

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