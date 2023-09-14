Власти Грузии готовы создать продбанки для неимущих

Опубликовано: 9:32, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский парламент рассматривает возможность создания в стране продовольственных банков для неимущих, которые должны будут помочь социально незащищенным гражданам.

Парламентские комитеты Грузии начали рассмотрение проекта нового закона, по которому магазины и кафе в Грузии смогут сдавать излишки продуктов на благотворительность при условии, что у них не истек срок годности и они безопасны для потребителей.

Предполагается, что такие продукты компании будут дарить лично или через благотворительные организации или продовольственные банки, которые будут проходить авторизацию и сотрудничать с Национальным агентством продовольствия, передает Sputnik Грузия.

Такие продбанки будут отвечать за распределение продуктов среди социально нуждающихся и бедных людей, а также детей, и регулярно отчитываться о своей работе.

Ожидается, что новый закон вступит в силу после того, как будет принят в трех чтениях и подписан президентом страны.