Власти Ялты определились с недостроенным турецким отелем

Компания "Союз Маринс Групп" инвестирует собственные средства в строительство на месте недостроенного еще в 90-х годах турецкого гостиничного комплекса нового высококлассного пятизвездочного отеля, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.
Дизайн нового отеля подразумевает уникальную архитектуру, хотя возведен он будет на базе нынешних, уже построенных конструкций, а вокруг него будет создана развитая инфраструктура. Заработает новый отель, рабочее название которого - "Маринс Гранд Отель Ялта", в ближайшие пять лет, передает РИА Новости.
Инвестпроект компании уже согласован с министерством курортов и туризма Крыма, проведены исследования состояния конструкций, прорабатываются технические параметры здания.
"У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства… должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору"
- министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко