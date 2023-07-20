Власти Ялты определились с недостроенным турецким отелем

Опубликовано: 16:57, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На месте незавершенного турецкого отеля, строительство которого прекратилось в курортной Ялте в 90-х годах прошлого века, будет построен современный пятизвездочный отель, сообщили в Минтуризма Крыма.

Компания "Союз Маринс Групп" инвестирует собственные средства в строительство на месте недостроенного еще в 90-х годах турецкого гостиничного комплекса нового высококлассного пятизвездочного отеля, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым.

Дизайн нового отеля подразумевает уникальную архитектуру, хотя возведен он будет на базе нынешних, уже построенных конструкций, а вокруг него будет создана развитая инфраструктура. Заработает новый отель, рабочее название которого - "Маринс Гранд Отель Ялта", в ближайшие пять лет, передает РИА Новости.

Инвестпроект компании уже согласован с министерством курортов и туризма Крыма, проведены исследования состояния конструкций, прорабатываются технические параметры здания.

"У нас в принципе не хватает качественного номерного фонда. То, что проект реализуется, несмотря на все геополитические и логистические сложности, и реализуется совместными усилиями с правительством Крыма при поддержке федерального правительства… должно стать примером быстрой успешной реализации проекта, на что мы очень надеемся, и будем помогать инвестору"

- министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко