Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Узбекистан сегодня отмечает День независимости – с праздником президента страны и всех ее жителей поздравил президент России Владимир Путин.

Президент России направил президенту Узбекистана поздравление с Днем независимости республики, который отмечается сегодня. Текст поздравительной телеграммы Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

"Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, укрепляет свои позиции на мировой арене"

– российский лидер

Глава российского государства напомнил о характере стратегического партнерства и союзничества, который носят отношения РФ и Узбекистана. Путин обратил внимание на активное сотрудничество сторон по ряду разнообразных направлений, а также об эффективном взаимодействии, которое осуществляется в рамках таких многосторонних площадок, как СНГ, ШОС и другие.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать конструктивные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии"

– Путин

Российский президент пожелал узбекистанскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Узбекистана – счастья и процветания.