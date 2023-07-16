Владельцев электромобилей ждет подарок в Дагестане

Настоящим подарком для владельцев электромобилей станет инициатива, реализуемая в Дагестане: здесь будет установлено девять станций для быстрой зарядки авто.
Планируется, что все объекты будут открыты уже в этом году. Для стимуляции процесса власти республики предложили компенсировать часть затрат тем бизнесменам, которые готовы поддержать в проект.
"Прежде всего, они получат субсидии в размере 60% от фактически понесенных затрат на закупку оборудования, но не более 1 миллиона 860 тысяч рублей, а также скидку в 30% на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям. При этом вернут не более 900 тысяч рублей"
– пресс-служба Минэнерго Дагестана
Согласно статистике ведомства, дагестанские дороги сейчас рассекает более трех сотен электрических авто, и эта цифра растет с каждым днем. Планируется, что через семь лет в республике уже 22 тыс автолюбителей пересядут на железных коней с электрической зарядкой.