Территория владикавказского "Электроцинка" станет технопарком

Инвестор предложил создать частный технопарк на территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе, рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Планируем создать промышленный парк. Потенциальные резиденты есть. Они ждут, когда примем территорию в собственность. Инвестор предлагает создание частного технопарка. В Новосибирской области, к примеру, уже есть такая практика"
- Сергей Меняйло
Решение создания технопарка и индустриального парка с Ростехом и Минпромторгом находится на финишной стадии, на территории завода готовы реализовать проекты девять резидентов из разных регионов страны, поведал Меняйло, передает ТАСС.
Напомним, после пожара в 2018 году в одном из цехов завода "Электроцинк", входящего в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены.