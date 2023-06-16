Территория владикавказского "Электроцинка" станет технопарком

Опубликовано: 22:22, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе в скором времени может появиться частный технопарк, в котором разместятся производства девяти резидентов из разных регионов страны.

Инвестор предложил создать частный технопарк на территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе, рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Планируем создать промышленный парк. Потенциальные резиденты есть. Они ждут, когда примем территорию в собственность. Инвестор предлагает создание частного технопарка. В Новосибирской области, к примеру, уже есть такая практика"

- Сергей Меняйло

Решение создания технопарка и индустриального парка с Ростехом и Минпромторгом находится на финишной стадии, на территории завода готовы реализовать проекты девять резидентов из разных регионов страны, поведал Меняйло, передает ТАСС.

Напомним, после пожара в 2018 году в одном из цехов завода "Электроцинк", входящего в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены.