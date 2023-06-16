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Территория владикавказского "Электроцинка" станет технопарком

Территория владикавказского &quot;Электроцинка&quot; станет технопарком
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе в скором времени может появиться частный технопарк, в котором разместятся производства девяти резидентов из разных регионов страны.

Инвестор предложил создать частный технопарк на территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе, рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Планируем создать промышленный парк. Потенциальные резиденты есть. Они ждут, когда примем территорию в собственность. Инвестор предлагает создание частного технопарка. В Новосибирской области, к примеру, уже есть такая практика"

- Сергей Меняйло

Решение создания технопарка и индустриального парка с Ростехом и Минпромторгом находится на финишной стадии, на территории завода готовы реализовать проекты девять резидентов из разных регионов страны, поведал Меняйло, передает ТАСС.

Напомним, после пожара в 2018 году в одном из цехов завода "Электроцинк", входящего в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены. 

Власти Владикавказа нашли плюсы в прекращении работы &quot;Электроцинка&quot;

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