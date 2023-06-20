История завода "Электроцинк" во Владикавказе 

© Фото: ОАО "Электроцинк" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Завод "Электроцинк" во Владикавказе, который в октябре 2018 года охватил мощный пожар, уже пятый год притягивает внимание не только жителей столицы Северной Осетии, но и всей России. Какова была его история и какой будет его дальнейшая судьба?

АО "Электроцинк" – это одно из крупнейших предприятий цветной металлургии России, он находится в Промышленном муниципальном округе столицы Северной Осетии Владикавказа. У него богатая история, которая восходит к Алагирскому заводу по выплавке свинца и серебра, давшему первую продукцию еще в далеком 1853 году.

Что производил завод?

Цинк – металл, сопутствующий добыче свинца, однако долгое время его добыча не велась ввиду трудоемкости процесса. Собственно завод по производству цинка начинался как небольшое предприятие "Алагир" в 1898 году, а первый в России цинк был получен на нем лишь 1 января 1905 года.

В 1922 году на базе предприятия было создано объединение "Кавцинк", и уже тогда на нем начали отрабатывать технологию получения важного стратегического металла электролитическим способом, хотя путь от теории к первому электролитному цинку, чистота которого составляла 99,9%, занял 12 лет – первый в СССР электролитный цинк был получен 2 января 1934 года. С того времени завод стал называться "Электроцинк", а для его нормальной работы была построена целая электростанция - Гизельдонская ГЭС.

В годы войны завод был эвакуирован в казахстанский Усть-Каменогорск, где он продолжал производить так нужный фронту цинк, и только после войны предприятие стало пионером по внедрению новых уникальных технологий – на нем впервые были построены промышленные печи для обжига концентратов в кипящем слое, завод стал базовым для их внедрения и отработки.

Рыночные реформы 1990-х чуть не стали могильщиком предприятия – у завода начались серьезные проблемы экономического, технического и экологического характера, а производство оказалось практически на грани остановки. Спасло его то, что в конце 2003 года завод вошел в состав холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), придавшего новый импульс его развитию. "Электроцинк" начал активно развивать производство цинка, кадмия, серной кислоты, цинк-алюминиевых сплавов и прекратил производство свинца.

Промышленность и экология

Однако активизация производства никак не способствовала экологии – с его ростом выросли и вредные выбросы в атмосферу города, поднялась волна протестов. Местные жители требовали закрытия или переноса "Электроцинка", обвиняя завод в заражении почв, атмосферы и воды, а значит, в росте числа болезней. К тому же предприятие работало на давно устаревшем оборудовании, а модернизировать завод его владельцы не торопились.

В октябре 2009 года на предприятии произошел мощный выброс окиси серы, над Владикавказом повисла густая пелена, однако представители "Электроцинка" объяснили это вводом нового оборудования, а не аварийной ситуацией. Однако до конца октября на заводе случилось еще пять выбросов. Минприроды России рекомендовало владельцам УГМК закрыть завод до того, как можно будет гарантировать безопасные выбросы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работа завода не была остановлена, но владельцы объявили о начале его модернизации. К 2014 году завод вложил в нее около 440 млн рублей, реконструировав все цеха, в том числе - сернокислого производства, что позволило ему в 2014 году войти в рамки предусмотренных лимитов.

Однако это решило проблему лишь частично, поскольку почвы вблизи предприятия уже были пропитаны тяжелыми металлами, которые накапливались десятилетиями. "Электроцинк" даже заменил землю на территории трех детских садов, хотя сделать это было крайне сложно, поскольку в республике нет "донорских" участков, откуда можно было бы взять чистый грунт, а значит, эта работа была лишь полумерой - почти треть проб почв в районах, близких к промышленным комплексам, превышала нормативные показатели по содержанию свинца, кадмия, цинка и меди, а вблизи "Электроцинка" обнаружили многократное превышение предельно допустимых концентраций мышьяка.

Пожар на заводе

Точку в судьбе завода поставил случай - в ночь на 21 октября 2018 года на его территории вспыхнул масштабный пожар. Загорелся цех электролиза, в котором горели электролизные ванны, сделанные из полимеров.

МЧС Северной Осетии

Произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены. Огонь охватил 4,5 тыс кв м площади предприятия, его тушили 60 спасателей и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд, прибывший из Кабардино-Балкарии.

Локализовать огонь удалось лишь к полудню, во время тушения погиб огнеборец. К 15:00 огонь был полностью потушен, однако безветренная погода привела к тому, что черный дым скопился в слое атмосферы над городом, и многие жители предпочли уехать из него в другие регионы или в горную местность.

МЧС Северной Осетии

Работа предприятия была остановлена, и хотя завод не был градообразующим, на нем трудились 1800 человек, 1128 из которых было сокращено. В январе 2019 года специалистами была установлена точная причина пожара – ею оказался поджог. А в мае 2019 года началась консервация предприятия.

Полностью закрыть завод потребовал градоначальник североосетинской столицы Махарбек Хадарцев, пояснив, что предприятие вредит здоровью горожан.

"Никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного – завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", – написал он в своем аккуанте в соцсетях, обращаясь к руководству предприятия.

Версий причин пожара было много, в том числе – и поджог, допустил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"В момент возникновения пожара людей в цеху не было, никто из работников не пострадал. Поэтому не исключаю, что это мог быть специальный поджог"

– Вячеслав Битаров

МЧС Северной Осетии

Закрыть завод на очередном заседании потребовали и депутаты парламента Северной Осетии, единогласно приняв такое обращение.

После этого в конце октября было принято решение ввести на заводе режим временного простоя в связи с остановкой предприятия. "Электроцинк" должен был закрыться на 6-8 месяцев, но уже 14 декабря было принято решение полностью закрыть предприятие.

"В начале будущего года будет завершена работа по выгрузке оставшегося сырья", - сообщили в пресс-службе "Электроцинка", уточнив, что эту работу планируется завершить к апрелю 2019 года. После этого должна была начаться подготовка к консервации завода.

"Электроцинк" сегодня

Завод был полностью остановлен 30 апреля 2019 года, встали вельццех и гидрометаллургический цех, задействованные с декабря 2018 года в выгрузке незавершенного производства и оборотных материалов. Оборудование предприятия вывели из эксплуатации, а его промышленные объекты были законсервированы.

О полной консервации консервации всех опасных производственных объектов руководство УГМК отчиталось в начале февраля 2020 года, отметив: были разработаны 14 проектов консервации на каждый опасный производственный объект, все они были выполнены, а все объекты были исключены из реестра опасных производственных объектов.

При этом руководство Уральской горно-металлургической компании заверило, что не планирует возобновлять производство и строить новый завод в регионе.

Нормализовалась и экологическая обстановка – причем настолько, что очередной экспресс-мониторинг управления Росприроднадзора по Северной Осетии показал, что превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Власти региона даже отложили проект создания санитарно-защитной зоны, а жители города наконец вздохнули свободно, причем – в прямом смысле этой фразы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А в августе 2021 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным тогда еще врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что территорию закрытого завода "Электроцинк" во Владикавказе планируется ввести в промышленный оборот, также она сможет стать общественным пространством.

В сентябре того же 2021 года было принято решение передать территории бывшего завода в муниципальную собственность Владикавказа, а Сергей Меняйло поручил министерству госимущества и земельных отношений и другим профильным структурам подготовиться к этой передаче в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и с Минэкономразвития РФ по вопросу о вводе промышленных земель завода в оборот.

Любопытно, что и власти нашли плюсы в прекращении работы "Электроцинка" – так, экологи отметили значительное улучшение качества жизни горожан.

"Любому жителю Владикавказа даже невооруженным глазом заметно, что состояние воздуха значительно улучшилось. Стало легче дышать, пропали желтые облака..., пылевые облака, которые регулярно фиксировались в районе завода", – отметил министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии.

"Можно будет провести какой-то сравнительный анализ, насколько изменилась обстановка, состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы"

– Виталий Кокоев

И последнее: буквально на прошлой неделе стало известно, что на территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе в скором времени может появиться частный технопарк, в котором разместятся производства девяти резидентов из разных регионов страны. Решение о создании технопарка и индустриального парка находится на финишной стадии согласования с Ростехом и Минпромторгом, сообщил глава региона Сергей Меняйло.