Вестник Кавказа

Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии

Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Ингушетии будут судить за нарушения, выявленные на принадлежащей ему газовой автозаправке. Ведется расследование.

В Ингушетии заведено уголовное дело в отношении мужчины, владеющего газовой автозаправкой в Назрановском районе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве отметили, что 62-летний житель республики нарушил требования безопасности при реализации сжиженного газа на заправке.

"Установлено, что ввиду негерметичности соединения металлической трубы, отходящей от топливно-раздаточной колонки, деятельность по заправке сжиженным углеводородным газом представляет реальную опасность для жизни и здоровья потребителей"

– пресс-служба СКР

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