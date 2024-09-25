Владельца газовой заправки будут судить в Ингушетии

Жителя Ингушетии будут судить за нарушения, выявленные на принадлежащей ему газовой автозаправке. Ведется расследование.
В Ингушетии заведено уголовное дело в отношении мужчины, владеющего газовой автозаправкой в Назрановском районе. Об этом сообщает региональное управление СКР.
В ведомстве отметили, что 62-летний житель республики нарушил требования безопасности при реализации сжиженного газа на заправке.
"Установлено, что ввиду негерметичности соединения металлической трубы, отходящей от топливно-раздаточной колонки, деятельность по заправке сжиженным углеводородным газом представляет реальную опасность для жизни и здоровья потребителей"
– пресс-служба СКР