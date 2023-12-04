Виноградников в Дагестане станет больше на четверть

Количество виноградников в Дагестане планируют увеличить на четверть в течение ближайших десяти лет, о масштабных планах рассказали в правительстве республики. На данный момент в регионе сосредоточены почти треть всех российских виноградников.

К 2035 году занятая виноградниками площадь в Дагестане вырастет почти до 35 тыс га, стало известно на посвященном виноградарству совещании, которое состоялось в Кизляре.

В правительстве РД уточнили, что на конец 2023 года виноградников в Дагестане было более 27 тыс га. Таким образом, республика располагает 27% всех виноградников России.

"Докладывая на совещании под руководством министра экономики и территориального развития России Максима Решетникова, председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что в рамках стратегии развития виноградарства и виноделия в Республике Дагестан до 2035 года запланировано увеличение площадей виноградных насаждений до 34,7 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 31,5 тыс. га"

– правительство РД

Уточняется, что за минувший год в регионе высадили 843 га виноградников. В текущем году планируется заложить еще 1 264 га.

Растет и сбор винограда в Дагестане: в прошлом году показатель составил почти 283 тыс т – это рекордный объем за последнее десятилетие и треть всего винограда в России.