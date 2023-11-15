Ставрополье расширит площадь виноградников

Хорошие новости для любителей российского вина: аграрии Ставрополья расширят площади для виноградников.

По словам главы Ставрополья, всего будет заложено более двух сотен гектаров, а общая площадь составит 4,7 га. Наиболее активно работа будет вестись в Левокумском округе.

«Сейчас идет активная закладка новой лозы. Планируем прирастить более 200 гектаров и по концу года выйти на общую площадь виноградников свыше 4,7 тысячи гектаров»

– губернатор края Владимир Владимиров

Далее он отметил, что останавливаться на достигнутом власти региона не планируют.

Кроме того, будет оказана поддержка в рамках проведения работ по уходу за виноградниками, также будут выделяться средства на закупку и обновления средств производства.