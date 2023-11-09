"Абрау-Дюрсо": хорошее российское вино должно стоить 350 рублей

Порядка 350-400 рублей стоит хорошее отечественное вино из категории тихих. Российское игристое обойдется на 100 рублей дороже, рассказал глава "Абрау-Дюрсо".
Сколько минимально стоит хорошее вино, произведенное в России? Ответ на этот вопрос дал глава группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
"Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше. Но это без учета скидок и тому подобного"
– Титов
Отчасти цена отечественного вина завязана на импорт, а значит и курс валюты. Например, рассказал он в беседе с РИА Новости, все пробки в России - импортные, этикетки зависят от импорта на 50%, стекло и упаковка - отечественные.
"В общей сложности около 15% стоимости игристого вина зависят непосредственно от валюты"
– Титов
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