Вильфанд: на всем Юге России и Северном Кавказе пройдут сильные ливни

Опубликовано: 16:56, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие дни весь Юг России, а также Северный Кавказ окажутся во власти сильных ливней и гроз, которые будут сопровождаться шквалистым ветром, пообещал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

В ближайшие дни сильные дожди, шквалистый ветер и грозу прогнозируются на юге европейской и азиатской частей страны, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сложная погода прогнозируются в Краснодарском крае, Ставрополье, в Ростовской области, а также во всех республиках Северного Кавказа. Так, в Краснодарском крае будет сильный дождь, ливень, гроза, а скорость шквалистого ветра будет достигать 20 м/с, передает "Интерфакс".

"На всем юге - и в европейской части страны, и в азиатской - везде сильные ливневые осадки. И в этом нет ничего удивительного, потому что это лето. Именно так и должно быть, лето - это самый дождливый период"

- Вильфанд

Такая же погода будет преобладать в Калмыкии и Волгоградской области, сильный штормовой ветер – до 25 м/с, и грозы будут греметь и в Крыму, заверил научный руководитель Гидрометцентра России.