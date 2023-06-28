Холодный фронт с градом идет на Крым

Опубликовано: 13:34, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К Крыму приближается холодный фронт, который принесет в регион дожди, грозы и шквалистый ветер. В республике объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Крыму: к региону приближается холодный фронт, который принесет в регион дожди с грозами, градом и шквальным ветром. Пик непогоды придется на среду-четверг. В этой связи ГУ МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 июня, в течение суток 29 июня в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с"

– МЧС Крым

Спасатели не исключают возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения. Кроме того, возможны подтопления территорий.