После землетрясения в Крыму никто не пострадал

Опубликовано: 12:13, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Никто не погиб и не пострадал в результате землетрясения у берегов Крыма. Магнитуда сейсмособытия составляла 4,6.

В результате потрясшего Севастополь землетрясения никто не погиб и не пострадал, разрушений также не произошло. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"По имеющейся информации, [жертв и пострадавших при землетрясении] нет"

– пресс-служба

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 в море у берегов Крыма располагался в 59 км от Севастополя на глубине 10 км.