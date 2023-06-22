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После землетрясения в Крыму никто не пострадал

После землетрясения в Крыму никто не пострадал
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Никто не погиб и не пострадал в результате землетрясения у берегов Крыма. Магнитуда сейсмособытия составляла 4,6.

В результате потрясшего Севастополь землетрясения никто не погиб и не пострадал, разрушений также не произошло. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"По имеющейся информации, [жертв и пострадавших при землетрясении] нет"

– пресс-служба

Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,6 в море у берегов Крыма располагался в 59 км от Севастополя на глубине 10 км.

Рядом с Севастополем зафиксировано почти пятибалльное землетрясение

Рядом с Севастополем зафиксировано почти пятибалльное землетрясение

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