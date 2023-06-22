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Рядом с Севастополем зафиксировано почти пятибалльное землетрясение

Рядом с Севастополем зафиксировано почти пятибалльное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение, магнитуда которого составляла 4,6. Подземные толчки ощущались в Севастополе, Евпатории и на южном берегу Крыма.

Землетрясение магнитудой 4,6 сегодня утром потрясло Крым, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 5:42 мск в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы, очаг землетрясения располагался на глубине около 10 километров.

Крымчане в социальных сетях пишут об ощутимых подземных толчках в Севастополе, Евпатории, а также на южном берегу Крыма.

Действия при землетрясении: основные правила поведения

Действия при землетрясении: основные правила поведения

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